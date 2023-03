Mbappé : « Chaque footballeur joue pour laisser son nom dans l’histoire »

Le patron a parlé.

Nouveau recordman de buts sous le maillot du Paris Saint-Germain avec un 201e caramel flanqué à Nantes, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse après avoir été célébré par le Parc des Princes.

Kylian, être le premier joueur du PSG a gagner le Ballon d’or sur une saison complète, vous y pensez ?

Bien sûr, le Ballon d’or est toujours un objectif. Pour les joueurs de ma catégorie, on l’a en ligne de mire mais ce n’est pas la priorité en ce moment. Ce n’est surtout pas la période, en plus. Mais bien sûr que le Ballon d’or reste dans un coin de ma tête, c’est normal. Si ça continue comme ça je pense qu’on ne sera pas très loin.

Est-ce que tu sens que ce record qui arrive à ce moment-là a un effet positif, fédérateur ?

C’est un bon moment pour moi. Pour l’équipe, le bon moment ce sont les trois victoires consécutives après la défaite contre le Bayern. Que je sois heureux c’est important pour l’équipe, mais le plus important c’est que l’équipe se soit remis la tête à l’endroit et qu’elle est prête à relever le défi à Munich mercredi.

Est-ce que c’était votre plus belle journée au travail ce soir ?

(Rires) La semaine dernière était une belle journée au boulot quand même, mais bien sûr qu’aujourd’hui c’est spécial. Ce sont des moments qui feront date. Chaque footballeur joue pour laisser son nom dans l’histoire, pour ne pas être oublié et avec ça je pense qu’on se souviendra de moi ici.

Vous avez prolongé il n’y a pas un an et on parle beaucoup de votre avenir. Est-ce que le match de mercredi peut avoir une incidence ?

Je pense que si je liais mon avenir a la ligue des champions, je serais parti très loin, sans manquer de respect au club (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l’instant je ne pense à rien d’autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain.

201 – Kylian Mbappé est devenu le seul meilleur buteur de Paris toutes compétitions confondues, inscrivant son 201e but pour son 247e match sous le maillot parisien, dépassant Edinson Cavani (200). Roi. #PSGFCN pic.twitter.com/wO2YfBYBg2 — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2023

Parmi vos 201 buts, vous avez cité celui à la Juve, c’est celui-là le plus beau ?

On m’a donné une sélection de quatre buts et il y avait celui-là dedans. Mais il était beau non ? Désolé les Italiens (rires). Je pense que j’ai mis quand même des beaux buts.

Et si le plus beau était à venir mercredi à Munich, 202, 203, ce ne serait pas plus important ?

204, 205, on ne sait pas hein. Comme j’ai dit, l’objectif est clair, on va aller là-bas pour se qualifier. On a beaucoup de confiance, de l’humilité aussi parce qu’on joue une grande équipe, mais on est le Paris Saint-Germain et on va toujours pour gagner les matchs. On ira à Munich pour gagner, se qualifier et revenir heureux.

