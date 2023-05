Mattéo Guendouzi : « Je ne réclame rien, j’ai un contrat »

Demi-confessions.

Matteo Guendouzi est revenu sur son statut de remplaçant à l’OM cette saison, en conférence de presse d’avant-match face à Angers : « Je ne réclame absolument rien du tout, j’ai un contrat. J’ai toujours fait face à mes responsabilités sur et en dehors terrain ». L’ancien d’Arsenal poursuit : « J’ai des engagements, je m’y tiendrai jusqu’au bout. Certes, ce n’est pas facile d’être sur le banc, j’ai toujours voulu aider l’équipe et tu te sens impuissant. Mais je peux apporter beaucoup à l’équipe quand on fait appel à moi. Je suis forcément une plus-value. » Annoncé sur le départ, vers l’Angleterre notamment, le milieu de terrain n’a pas souhaité s’attarder sur son cas.

Même s’il avoue « avoir eu une discussion » avec Javier Ribalta, le directeur du football de l’OM sans révéler la teneur de l’échange.

Et si c’était lui, le héros de la qualification marseillaise en Ligue des champions.

