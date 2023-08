Mattéo Guendouzi cambriolé en plein match

Aucun footballeur n’a encore lancé sa propre boîte de vidéosurveillance ?

En plus du revers concédé au Vélodrome face au Bayer Leverkusen (1-2), la soirée de mercredi a été particulièrement mouvementée pour Mattéo Guendouzi. La Provence rapporte que le domicile du milieu phocéen, qui se trouve à Cassis, a été visité par un groupe de cambrioleurs pendant le match de l’OM, aux alentours de 22h30. Toutefois, la compagne de l’international français (7 sélections, 1 but) était présente sur le lieux et, alertée par des bruits suspects, a pu rapidement contacter la police nationale et la gendarmerie.

Elle serait même parvenue à faire fuir les malfrats, qui ont eu le temps de voler une montre Rolex à 200 000 euros avant de déguerpir. Si bon nombre des joueurs marseillais ont établi domicile à Cassis, ce n’est pas la première fois que les habitations cassidaines sont visitées par des cambrioleurs. Sead Kolašinac avait connu pareille mésaventure en janvier, tout comme Valentin Rongier, en octobre 2021.

Décidément, c’est la période.

Pablo Longoria annonce que le mercato de l’OM est fini sauf en cas de départs