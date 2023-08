Mathys Tel victime d'insultes racistes après Bayern-Leipzig

Les idiots sont partout.

Titularisé en pointe de l’attaque du Bayern samedi soir face à Leipzig (0-3), Mathys Tel n’a sans doute pas passé une partie de plaisir, lui qui a vu son équipe couler, notamment face à un Dani Olmo incandescent. Mais le Français a vécu pire encore après le match, puisqu’il a été victime de plusieurs insultes racistes sur son compte Instagram. Le Bayern est vite monté au créneau, ce dimanche, et a publié un tweet à ce propos : « Nous condamnons avec la plus grande fermeté les commentaires inhumains reçus par Mathys Tel sur les réseaux sociaux. Quiconque écrit des choses aussi dégoûtantes et racistes n’est pas un fan du FC Bayern. Mathys, nous sommes derrière toi et tu as tout notre soutien ! »

We condemn the inhuman comments received by Mathys Tel on social media to the strongest degree. Anyone who writes such disgustingly racist things is no fan of FC Bayern. Mathys, we are behind you and you have our full support!#RotGegenRassismus

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 13, 2023