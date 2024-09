Martin Terrier décrypte la méthode Xabi Alonso

Mentalité allemande.

Arrivé au Bayer Leverkusen cet été en provenance du Stade rennais, Martin Terrier découvre pour la première fois de sa carrière un autre championnat que la Ligue 1, cette saison. Et pas n’importe où, puisque l’ancien Lyonnais évolue avec le champion d’Allemagne en titre sous les ordres d’un certain Xabi Alonso. Dans un entretien accordé à RMC, cette semaine, l’ailier formé au LOSC raconte la manière dont il a été bluffé par la méthode de l’entraîneur espagnol.

« J’ai vite été impressionné lors des premiers entraînements par l’intensité qui a été mise par les joueurs, mais aussi par le coach, a-t-il expliqué. Dans mes précédents clubs, souvent, les séances d’entraînement étaient dirigées par les adjoints, et là, Xabi Alonso est présent à 100%, c’est lui qui dirige la séance avec ses adjoints, mais c’est principalement lui qui a la parole. On sent vraiment beaucoup d’intensité dans les séances. Quand il participe aux jeux avec nous, on voit que c’était un très grand joueur, car il n’a pas perdu grand-chose. »

« Le coach veut nous donner cette impression de supériorité par rapport à l’adversaire »

Et d’évoquer la manière du technicien basque d’aborder les rencontres : « Les grandes orientations tactiques, c’est d’avoir la maîtrise du ballon et de provoquer des fautes chez l’adversaire, de la stabilité dans le jeu pour pouvoir progresser, surtout avec les joueurs techniques qu’on a. On sait qu’on aura des opportunités. J’ai d’ailleurs été impressionné aussi par cette idée de maîtrise de la rencontre. On se concentre beaucoup plus sur notre jeu que sur celui de notre adversaire. Le coach veut nous donner cette impression de supériorité par rapport à l’adversaire. »

Comment ne pas tomber sous le charme de l’élégant Xabi Alonso ?

