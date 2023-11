Marquinhos : « On connaît l’école italienne, ils défendent très bien »

Une escalope milanaise, une !

Malgré un but d’avance, le PSG s’est fait renverser à Milan ce mardi (2-1). Le retourné de Rafael Leão et le coup de boule d’Olivier Giroud ont eu raison du champion de France, qui subit une deuxième défaite dans le groupe F, à nouveau à l’extérieur. Marquinhos est revenu sur cette rencontre au coup de sifflet final, au micro de Canal+ : « On connaissait la qualité de cette équipe de Milan. C’était un match de haut niveau. On avait bien démarré, on a contrôlé, on a fait ce qui était conseillé. Après, ils ont exploité leurs forces, en allant vite vers l’avant. Là, on était plus ouverts, on a souffert et ils ont réussi à marquer. »

« Milan s’est mis un peu plus derrière quand ils ont eu le score, on a eu un peu plus de difficultés à trouver les espaces, poursuit le défenseur. Avant, ils étaient plus ouverts. Avec le deuxième but, on connaît l’école italienne, ils défendent très bien. C’était important de venir gagner ici, on n’a pas réussi, mais il ne faut rien lâcher. Tout est entre nos mains, on sait qu’on peut faire de belles choses. » Le PSG occupe la deuxième place du groupe, mais les quatre équipes se tiennent en trois points.

À couteaux tirés.