Marion Bartoli raconte sa version de la fameuse interview avec Noël Le Graët

Coup droit gagnant.

Début janvier dernier, Marion Bartoli ne s’attendait certainement pas à tout ce qui allait se passer par la suite lorsqu’elle recevait Noël Le Graët par téléphone dans son émission sur RMC. Dans les colonnes du journal L’Équipe de ce samedi, l’ancienne championne de tennis rejoue ce fameux moment avec le désormais ex-président de la FFF, qui avait notamment incendié Zinédine Zidane : « Vincent Moscato faisait la blague après dans son show : « Marion, tu vas me faire virer ! ». Effectivement, ça s’est passé chez nous, mais c’était très particulier. J’entends tout de suite à sa voix qu’il s’agace… il est véhément. Mais je veux qu’il aille au bout de son développement. Je le mets même en confiance pour qu’il continue à parler. Ce qu’il fait… jusqu’à la bombe médiatique. »

« Si je l’attaque de front avec un « vous ne pouvez pas dire un truc pareil« , il nous raccroche au nez et c’est terminé. Après, ce qu’il déclare est tellement énorme que mon rire est quasiment un rire de gêne… Je me dis : ce n’est pas possible, qu’est-ce qu’il nous sort ? Pendant l’interview, je sens qu’il se passe quelque chose… Mais c’est très difficile d’avoir le bon réflexe. J’ai eu des retours dans les médias ou même au niveau du gouvernement, et on m’a dit que j’avais eu la bonne attitude, notamment en précisant que j’avais énormément de respect pour Zidane. », poursuit Bartoli, qui avait ainsi vu Kylian Mbappé notamment réagir aux déclarations de Le Graët, causant un tourbillon médiatique menant jusqu’à la démission de NLG.

Autant dire que Le Graët ne devrait pas aller faire un petit tour à Roland-Garros cette année.

