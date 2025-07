Marco Simone retrouve un banc et ambitionne la D1

En voiture, Simone.

Après l’AS Monaco football féminin, club de Régionale 1, le Monaco United Football club voit le jour. Ce club fondé, présidé, et son équipe féminine sera entraînée par Marco Simone, annoncent les médias monégasques. Objectif ? Atteindre l’Arkéma Première Ligue avant 2030.

Pour ce faire, le club compte sur l’attaquant, ancien joueur de l’AS Monaco entre 1999 et 2003 et un des artisans du championnat de France 2000. L’Italien avait également entraîné l’ASM en 2011. « Le projet Monaco United lui-même est né d’un travail préparatoire effectué sur les douze derniers mois, décrit celui qui était également consultant télé et salarié de l’ASM. Je me suis mis à fond dans le football féminin, et je l’ai étudié toute l’année, en regardant beaucoup de matchs, que ce soit des rencontres amateurs ou bien des équipes qui jouent la Champions League. » Un fonds d’investissement, le Racing City group, accompagne le projet.

Comme à Milan ?

Adil Rami, champion du monde 2018, et Jérémy Ménez soutiendraient officiellement le projet, selon Monaco Tribune. « Quand on m’a parlé du projet, Monaco, les ambitions… il m’a fallu peut-être 15 secondes pour me dire : « Ouah, c’est quelque chose d’énorme », » témoigne le premier. Dans le même temps, l’AS Monaco football féminin vise également la montée en première division, annonce Monaco-Matin.

Il va falloir changer le synthétique du Stade Didier-Deschamps.

