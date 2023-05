Marcelo Bielsa prend les commandes de l’Uruguay

Grande nouvelle pour les marchands de glacières de Montevideo.

La fédération uruguayenne a (enfin) annoncé officiellement la prise de fonction de Marcelo Bielsa à la tête de la Céleste jusqu’en 2026, ce lundi. L’AUF l’a publié dans une série de tweets en reprenant certains symboles qui ont fait la légende d’El Loco. On retrouve ainsi la fameuse glacière, rendue mythique lors de son passage à l’OM, les mille pas qu’il fait lors de chaque match ou son 4-4-2 évolutif. Libre depuis son départ de Leeds en février 2022, le technicien sera présenté à la presse, ce mercredi. Marcelo Bielsa succède à Diego Alonso, démis de ses fonctions après la débâcle des Uruguayens lors du dernier Mondial.

La Fédération n’y va pas de main morte en postant aussi une vidéo retraçant une séance au centre d’entraînement de la Céleste avec la légende inscrite au sol : « Bienvenue Bielsa ». L’AUF conclut : « Le public réclame du jeu et des émotions. » La principale mission du coach Bielsa est de qualifier sa sélection pour la prochaine Coupe du monde en 2026, qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C’est déjà la troisième fois que l’ancien coach de Lille prend la tête d’une sélection après l’Argentine, (1998-2004) et le Chili (2007-2011).

Les Bielsistes vont apprendre à se lever tôt.

Marcelo Bielsa nommé sélectionneur de l'Uruguay