Marcelino : « Parfois, je m’ennuie un peu »

Faute avouée, à moitié pardonnée ?

À deux jours de recevoir Toulouse au Vélodrome, et surtout à l’aube d’un calendrier XXL, Marcelino s’est présenté devant la presse, vendredi. Si les turpitudes de la trêve internationale ont calmé la tempête qui menace sur le Vieux-Port, l’Espagnol a vite été ramené à la tristesse du dernier match de ses poulains, à Nantes. Mais Petit Marcel a préféré jouer franc jeu : « Alors qu’est-ce que je peux dire à ces supporters qui s’ennuient un peu ? Eh bien que moi aussi, parfois, je m’ennuie un peu. Je n’aime pas et je ne veux pas m’ennuyer. On ne veut pas que les fans s’ennuient. On est conscients qu’on doit s’améliorer. On ne peut pas répéter les prestations comme face au FC Nantes (1-1). »

Pour y remédier, l’Espagnol n’exclut pas du changement : « Changer de système ? Oui, c’est possible à l’avenir, mais pas pour le match contre Toulouse. On verra si on peut le faire lors de certains matchs quand on aura le temps pour le travailler. Si on met en place des choses nouvelles pour tout le monde, ça peut faire douter. Une idée a besoin de temps pour qu’elle soit efficace. » Or, du temps, l’OM n’en a pas beaucoup à l’aube d’une semaine qui verra les Marseillais sur la pelouse de l’Ajax le jeudi, et celle du PSG le dimanche.

On ne devrait pas s’ennuyer, pour le coup.

