Marcelino : « On est en construction »

Il va falloir avancer plus vite sur les fondations.

Battu en Grèce sur la pelouse du Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille est déjà dos au mur avant la manche retour, mardi soir au Vélodrome. « On a été en dessous du niveau qu’on espérait, surtout sur l’aspect offensif. On est en construction, on a eu très peu de temps pour travailler. Ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité, n’a pu que constater Marcelino en conférence de presse dans des propos rapportés par l’AFP. On était venus pour gagner et c’est maintenant mardi prochain qu’on doit gagner, par deux buts d’écart. » Dominés dès les premières minutes, les Olympiens ont finalement cédé à la suite de l’expulsion de Kondogbia. « Ce carton rouge, à ce stade du match, a été une difficulté considérable. Et le jaune pris à la première minute nous a conditionnés. On a ensuite bien défendu, on a essayé de tenir le coup et on a été plutôt solides. Mais ils ont marqué presque sur leur seule occasion », a encore déploré le technicien espagnol après avoir vu ses protégés subir tout au long de la fin de match.

32.8% – Marseille n'a affiché que 32.8% de possession face au Panathinaïkos ce soir, son plus faible pourcentage lors d'une rencontre toutes compétitions confondues depuis le 4 octobre 2020 à Lyon (32.3%). Bousculé. #PAOFCOM pic.twitter.com/xzDsDy0pst — OptaJean (@OptaJean) August 9, 2023

Encore plus inquiétant, malgré un secteur offensif entièrement renouvelé : les Phocéens n’ont pas pesé devant. « En attaque, on n’a pas été bons, notamment dans les prises de décision. On n’a pas eu d’occasions claires, sauf une tête d’Aubameyang. C’est comme ça, on doit s’améliorer, dans les combinaisons collectives et au plan individuel, a encore développé Marcelino. La solution, c’est récupérer, affronter le prochain match samedi en L1 et savoir que mardi, ça sera tout ou rien. (…) Mais je suis toujours optimiste. Chez nous, avec notre public, je pense qu’on a assez d’arguments. J’ai toujours beaucoup de confiance en mon équipe. »

Une ou deux recrues supplémentaires ne seraient pas de refus d’ici six jours.

Les notes de Marseille