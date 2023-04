Marabout et match truqué au Burkina Faso

Sur recommandation des Pogba.

Pour la 26e journée de la Fasofoot (D1 burkinabaise), entre l’AS Sonabel et ASECK Koudougou (2-0), un marabout s’est emparé du sort de la rencontre. Comme le narre Sport News Africa, l’homme aurait en effet indiqué aux deux équipes qu’en alignant onze joueurs, l’une d’elles perdra. Peu après le coup d’envoi, un joueur de l’AS Sonabel et un autre de l’ASECK ont ainsi quitté la pelouse pour filer sur le banc et laisser leurs coéquipiers à dix. Par peur des représailles – physiques ou irrationnelles, allez savoir -, les coachs ont également refusé de faire des changements.

Une pratique curieuse, mais en aucun cas contraire au règlement, ayant donc offert un drôle de spectacle à Ouagadougou. Club formateur de Charles Kaboré notamment, l’AS Sonabel est actuellement treizième au classement (sur seize équipes), tandis que l’ASECK Koudougou pointe au dixième rang. Les deux équipes devraient se maintenir à trois journées de la fin du championnat.

On la tient, la vraie ligue des talents.

