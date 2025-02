Mapi León se défend après la suspicion d’agression sexuelle

Le derby entre l’Espanyol et le FC Barcelone continue de faire parler de lui, et pas forcément en bien. Visée par une suspicion d’agression sexuelle sur la joueuse adverse Daniela Caracas après lui avoir touché les parties intimes sur un corner, la joueuse du Barça María Pilar León a réagi par l’intermédiaire de son club ce lundi soir. « À aucun moment, je n’ai violé, ni n’ai eu l’intention de violer l’initimité de Daniela Caracas », affirme-t-elle.

Mapi León a tenu à s’expliquer : « Elle me heurte intentionnellement et je touche sa jambe en lui disant que c’est une réaction au fait qu’elle l’a heurtée : “Qu’est-ce qu’il te prend ?” Il n’y a pas de contact avec une zone intime, et encore moins d’intention, j’insiste, c’est une simple phase de jeu qui ne mérite pas la diffusion ou l’importance que ça prend dans les médias. »

DECLARACIÓ DE LA NOSTRA JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025

Défendue par son club dans un communiqué, Daniela Caracas avait subi une vague de haine sur les réseaux sociaux. « Je condamne le harcèlement que Daniela aurait subi sur les réseaux sociaux, qui n’a rien à voir avec moi, pose Leon. Et je lui apporte mon soutien le plus sincère. »

Si l’Espanyol a annoncé vouloir accompagner sa joueuse dans d’éventuelles poursuites judiciaires, Mapi León, elle, se réserve le droit de poursuivre toute personne souhaitant la diffamer.

