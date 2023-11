Manuel Neuer : « En principe, je skie comme je vais chercher le pain »

Merci pour les travaux, Manuel.

Le 9 novembre 2022, peu après la débâcle de l’Allemagne lors du Mondial qatari, Manuel Neuer tentait de se changer les idées en allant skier dans les hauteurs de Tegernsee, un village bavarois des environs de Munich où il a élu domicile. Résultat : 323 jours d’absence en raison d’une fracture à la jambe droite. Son retour dans les cages du Bayern coïncide avec la sortie d’un documentaire produit par le Rekordmeister, dans lequel le portier de 37 ans raconte la plus longue blessure de sa longue carrière et son « combat » pour retrouver sa place.

First thing first, Neuer se défend d’avoir commis un acte irréfléchi en allant skier pendant son temps libre. Et pour cause : cette sortie malheureuse était loin d’être sa première expérience avec la poudreuse : « En principe, skier c’était un peu comme aller chercher le pain. J’en fais depuis que j’ai 6 ans, ça fait plus de 30 ans et il ne m’était jamais rien arrivé. Malheureusement, il y avait quelque chose sous la neige qui m’a bloqué. Puis je suis tombé et je me suis blessé. Et je suis resté bloqué là-haut », témoigne-t-il. Sur les conseils du médecin du Bayern, Neuer appelle alors un hélicoptère qui se charge de le transporter vers la clinique la plus proche. Lui qui pensait s’être un peu amoché la cheville va alors vite déchanter : « La mauvaise nouvelle est tombée lorsqu’on m’a retiré ma chaussure de ski ! Les médecins ont tout de suite compris : “Oh oh, c’est quand même un peu plus grave que ça…” Même si j’avais mal, j’avais totalement minimisé la situation… »

Et le diagnostic, c’est le docteur Peter Ueblacker, médecin du Bayern qui le décrit : « Il faut s’imaginer que toute la partie inférieure de la jambe était cassée : le tibia, mais aussi le péroné. C’était une blessure très grave, probablement la plus grave que nous ayons vue lors des dernières années, voire des dernières décennies au club. » Une opération d’urgence sur place permettra à Neuer d’éviter de devoir prématurément tirer un trait sur sa carrière professionnelle, avant d’entamer une rééducation longue de neuf mois. Pour fêter son retour en fanfare face à Darmstadt (8-0) le 28 octobre dernier, Neuer, grand prince, a offert des places en loge à tout le personnel médical qui l’avait pris en charge après son accident.

Et s’il remporte l’Euro avec l’Allemagne l’été prochain, une petite sortie en VTT pour fêter ça ?