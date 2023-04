Manchester United : Thomas Zilliacus se retire du rachat du club

Two more !

Parmi les prétendants au rachat de Manchester United, Thomas Zilliacus se retire de la course aux Reds Devils. Si les propriétaires, la famille Glazer, avaient annoncé en novembre 2022 être ouverts à une vente, ils ont en tout cas fait déjouer la patience de l’homme d’affaires finlandais. Ce dernier explique son choix et critique la gestion de ce processus de la part des Américains sur les réseaux sociaux : « J’ai refusé de participer à un troisième tour d’enchères pour United. Les enchères tournent à la farce, les Glazer n’accordant aucun respect au club. Ces retards rendront très difficile pour tout nouveau propriétaire de construire une équipe gagnante pour la saison prochaine. »

Il ne resterait donc plus que ses deux concurrents Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice, et le cheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, membre de la famille princière du Qatar, qui avaient émis leur offre mi-février, alors que Zilliacus, lui, s’était lui présenté au deuxième tour des enchères en mars. Mais les Glazer, qui ne seraient pas tous déterminés à lâcher le club, n’étant toujours pas satisfaits par le montant des offres, un troisième tour été organisé. « Jim Ratcliffe, Sheik Jassim et moi-même étions tous prêts à négocier un accord pour acheter United. Au lieu de cela, les Glazer ont choisi de commencer un nouveau cycle. Je ne participerai pas à une farce mise en place pour maximiser le profit des vendeurs au détriment de Manchester United », a conclu le Finlandais de 69 ans.

I have declined participation in a third bidding round for United. The bidding is turning into a farce, with Glazers giving no respect to the club. The delays will make it very difficult for any new owner to build a winning team for next season. — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) April 12, 2023

Jim Ratcliffe, sheik Jassim and myself all were ready to negotiate a deal to buy United. Instead Glazers chose to start a new round. I will not participate in a farce set up to maximize the profit for the sellers at the expense of Manchester United. — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) April 12, 2023

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus d’un scénario où Manchester United finirait par être vendu sur France 2, dans Affaire Conclue, entre une table basse, un vieux juke-box et Sophie Davant.

Séville fait douter Manchester United