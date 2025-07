Il n’y aura pas de série Amazon sur Manchester United

Dommage, on aurait adoré découvrir les coulisses des prochaines défaites à Wolverhampton, Sunderland et Burnley.

Alors que la prochaine saison de Manchester United devait faire l’objet d’une saison de la série phare produite par Amazon, All or Nothing, les Red Devils ont stoppé les négociations à un point de non-retour.

Selon une information de The Athletic publiée ce lundi soir, c’est Rúben Amorim lui-même qui a pris cette décision. D’après le manager portugais, une équipe de tournage présente au quotidien « pourrait distraire la progression de l’équipe ». Ce choix témoigne d’une volonté de recentrer le projet sur le sportif, après une dernière saison bouclée à une morne 15e place en Premier League.

12 millions d’euros refusés

Afin de convaincre les dirigeants de Manchester United, Amazon avait proposé une offre de 12 millions d’euros pour produire la série All or Nothing. Une somme record pour un club participant à ce type de projet. À titre de comparaison, Tottenham, Arsenal et Manchester City, qui avaient ouvert leurs portes à Amazon lors des saisons précédentes, avaient perçu des montants bien inférieurs à celui prévu pour United.

All or nothing, ça pourrait aussi correspondre à l’été de l’OL, sinon.

