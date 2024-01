Lyon vient à bout du Paris FC

Olympique lyonnais 1-0 Paris FC

But : Hegerberg (84e) pour les Fenottes

Cinq buts en cinq matchs pour Ada Hegerberg.

Pour ce choc de la 12e journée de D1, le leader lyonnais recevait le Paris FC, troisième. En cas de victoire, les joueuses de Sandrine Soubeyrand pouvaient reprendre la deuxième place au PSG. C’est l’OL qui a fini par s’imposer dans la douleur, mais qui laisse donc ses poursuivantes à onze longueurs.

Une première mi-temps dominée par les Lyonnaises qui n’ont toutefois pas réussi à trouver le chemin des filets de Chiamaka Nnadozie. Ada Hegerberg s’est pourtant essayée à plusieurs reprises à la conclusion des actions (1e, 7e, 16e, 44e) et à la construction, notamment pour Damaris Egurrola (7e), tout comme Lindsey Horan (18e), sans succès. Du côté du Paris FC, quelques fulgurances sur des récupérations de balle, mais la maladresse technique et les combinaisons ratées des attaquantes ont empêché les Parisiennes de se montrer véritablement dangereuses. 0-0 à la mi-temps, une première pour l’OL cette saison.

Après une seconde période encore à l’avantage des Lyonnaises, contrairement à la première mi-temps, la lumière a fini par jaillir grâce à Ada Hegerberg qui est parvenue à enchaîner contrôle de la cuisse et reprise de volée pour catapulter le ballon dans la lucarne de Nnadozie (84e). Les coéquipières de Clara Matéo sont parvenues à être plus justes et ont été plus à l’offensive, grâce à la capitaine Gaëtane Thiney (55e) et Louna Ribadeira (63e), mais sans parvenir à se montrer réellement dangereuses.

Lyon n’a toujours pas perdu de points cette saison en D1.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Bacha, Mbock, Gilles, Carpenter – Horan, Egurrola, van de Donk (Morroni, 61e) – Majri (Joseph, 74e), Hegerberg, Le Sommer (Dabritz, 61e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.

Paris FC (4-2-3-1) : Nnadozie – Soyer, Hocine, Greboval, Bogaert – Corboz, Le Mouel (Korosec, 61e) – Mateo (Dufour, 88e), Thiney, Fleury (Bussy, 72e) – Ribadeira (Bourdieu, 72e). Entraîneuse : Sandrine Soubeyrand.

Autres résultats :

Dijon 0 – 5 Fleury 91

Buts : Grabowska (51e), Kouassi (65e, 80e), Declercq (88e, CSC) et Harris (90e) pour les Lionnes

Guingamp 0 – 1 Montpellier

But : Khelifi (40e) pour les Pailladines

