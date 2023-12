L’US Revel ne compte pas faire de la figuration face au PSG

L’Occitanie reve(l) d’un exploit.

L’US Revel s’apprête à vivre le match de sa vie face au Paris Saint-Germain en 32e de finale de la Coupe de France le 7 janvier prochain à 20h45. Pensionnaire de Régionale 1 et sixième de son groupe, les Occitans n’entendent pas complexer de leur statut d’outsider venu pour perdre. L’entraîneur Nicolas Giné n’a « pas envie de venir faire un match de gala », comme il l’affirmait à RMC ce mercredi. Ce dernier n’entend pas non plus venir avec « un plan anti-Mbappé » et veut surtout prouver que« le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c’est très compliqué ».

Adepte du jeu de possession, Nicolas Giné sera « obligé de s’adapter » au style contradictoire de Luis Enrique, dont il espère qu’il alignera malgré tout « toutes les stars sur le terrain ou dans l’effectif pour que la fête soit totale et qu’on puisse rivaliser une fois dans notre vie face aux stars du ballon. »

Oui donc c’est quand même un peu un match de gala au bout du compte.

Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le futur visage du PSG