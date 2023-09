L’Union saint-gilloise en froid avec l’UEFA

Guerre d’unions.

Quelques mois après avoir intégré l’Union des clubs européens (UCE), l’Union saint-gilloise commence à en ressentir les premières répercussions. Ce syndicat, permettant de représenter les « petits et moyens » clubs du Vieux Continent, comprend ainsi Osasuna (Espagne), le Lokomotiva Zagreb (Croatie), le FK RFS (Lettonie), le Bohemian FC (Irlande) et le Maccabi Netanya (Israël) en plus des Bruxellois. Or, ces derniers sont les seuls du contingent à disputer une coupe d’Europe cette saison, en l’occurrence la Ligue Europa, dans le groupe de Liverpool et Toulouse, ce qui est loin de plaire à l’UEFA.

Ainsi, l’Union saint-gilloise a été empêchée de renouveler son adhésion à l’Association européenne des clubs (ECA) en raison de son appartenance à l’UCE, apprend le Guardian. Les Belges violeraient en effet les lois de l’ECA, censée être la seule représentante des clubs selon l’UEFA. « Ils (les dirigeants de l’ECA, présidée par Nasser al-Khelaïfi) m’ont appelé, poliment, pour m’informer que ce n’était pas autorisé et qu’ils nous enverraient un e-mail nous excluant de leur organisation », a précisé Alex Muzio, le propriétaire majoritaire du club. Muzio n’envisage toutefois pas de lâcher l’UCE, dont il est membre du conseil d’administration et fer de lance du projet.

Les initiateurs de la Superligue ne seraient donc pas les seuls méchants ?

