Cet Igor là ne dort pas.

Auteur de 20 buts depuis le début de saison, dont 12 buts lors de ses huit derniers matchs de Jupiler Pro League, Igor Thiago est l’un des joueurs les plus en forme du moment. Mais le Brésilien de 22 ans, arrivé cet été pour 7,8 millions d’euros en provenance de Ludogorets où il avait inscrit la bagatelle de 21 buts et délivré 11 passes décisives en 55 matchs, révèle cependant dans un entretien paru ce jeudi dans Marca, qu’enfant, il « n’aimait pas le football » et ne s’imaginait « pas devenir footballeur ». Avant d’ajouter que c’est grâce à son frère qu’il joue pro aujourd’hui, car c’est ce dernier qui a su transmettre sa passion pour le ballon rond en lui faisant « aimer ce sport ».

L’attaquant, né à Gama, souhaite rapidement intégrer « des championnats importants », avant de postuler à une place en sélection : « Je travaille dur chaque jour pour porter le maillot le plus emblématique du football mondial », confie-t-il, tout en sachant que le chemin est encore long pour y parvenir.

Il parle de celui du Sporting d’Anderlecht ?

