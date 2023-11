Lukaku s’effondre dans les bras de Mourinho après son but victorieux

Une libération.

Les émotions étant sans doute trop fortes. Grâce à un but inscrit au bout du bout du temps additionnel, Romelu Lukaku a permis à l’AS Roma de s’imposer 2-1 face à Lecce à l’occasion de la onzième journée de la Serie A ce week-end (2-1). Et pourtant, le capitaine des Diables Rouges – en l’absence de Kevin De Bruyne – avait raté un penalty en début de partie. Entre le rendez-vous face à l’Inter Milan complètement manqué il y a une semaine et ce retournement de situation, le Big Rom s’est effondré dans les bras de José Mourinho au coup de sifflet final.

That game had Jose Mourinho at the edge of his seat 🪑

He shares a moment with his match winner Romelu Lukaku 🥹 pic.twitter.com/VheuC55cXQ

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2023