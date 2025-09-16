Luis Enrique rêve déjà d’un doublé en Ligue des champions pour le PSG

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !

Interrogé en conférence de presse la veille du retour du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta, Luis Enrique n’a pas caché ses ambitions. Questionné sur la possibilité de devenir le premier club depuis le Real Madrid de Zinédine Zidane en 2018 à réussir un back-to-back, l’Espagnol y croit : « Après avoir été champion d’Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau et de gagner la deuxième Ligue des champions consécutive. Il faut être ambitieux. »

La confiance, l’arme secrète du PSG

L’Espagnol revient également sur l’évolution de la mentalité des joueurs et du club, notamment des jeunes : « Selon moi, la première Ligue des champions est toujours plus difficile à gagner que la deuxième ou la troisième, car les joueurs ne pensent pas qu’ils sont capables de la remporter. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu’ils savent qu’ils en sont capables. » Luis Enrique a également assuré que son équipe s’apprêtait à lancer cette nouvelle campagne avec une dose de confiance largement supérieure à celle de la saison dernière à la même époque.

