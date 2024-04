Luis Enrique pas avare en compliments pour Bradley Barcola

Après Vitinha, au tour de Barcola.

Présent en conférence de presse à la veille du choc face à l’Olympique lyonnais au Parc des Princes dimanche (20h45), Luis Enrique s’est bien sûr exprimé sur la « demi-finale excitante » du PSG à venir en Ligue des champions. Mais il a surtout voulu mettre l’accent sur les performances récentes d’un joueur en particulier, Bradley Barcola. Énorme face au Barça, celui qui retrouvera son ancien club ce week-end plane depuis le début de l’année 2024, s’imposant comme un titulaire en puissance à Paris. Une progression fulgurante après des premiers mois compliqués qui font la plus grande joie de son entraîneur. « Je crois que Barcola a été un pari de la direction sportive. C’est un jeune joueur, Français, avec un potentiel technique et physique de très haut niveau, a d’abord commenté l’Espagnol. Monter cette marche, c’est difficile, peu importe l’âge. »

Sous le feu des critiques après un début de saison balbutiant, il a rapidement relevé la tête. Mais Luis Enrique n’a pas oublié les remarques qui lui avaient été faites et n’a semble-t-il toujours pas digéré celles émises après sa contre-performance face à Newcastle en Ligue des champions, « Il n’y avait rien de plus injuste et d’éloigné de la réalité ». Sans tomber dans l’excès, l’ancien vainqueur de la Ligue des champions sur le banc du Barça en 2015 se montre donc satisfait de son poulain : « Ce n’est pas pour ça qu’il faut dire que du positif aujourd’hui. Il travaille très bien jour après jour. On est ravi de ses performances et des jeunes joueurs qu’on a recrutés, c’était l’objectif. » Et puisque que c’était la journée pour parler des critiques, il a eu un mot pour ses détracteurs : « Depuis que je suis entraîneur, on m’a critiqué, que ça continue. Les chiens aboient, la caravane passe. »

Rien ne l’atteint, le Lucho.