Luis Enrique et Vitinha se font des papouilles

Luis Enrique est un homme heureux.

Battre son ancienne équipe 4-1, chez elle, pour l’éliminer qui plus est, voilà la belle soirée que vient de passer Luis Enrique. Critiqué pour ses choix à l’aller, le Catalan de naissance a corrigé le tir et permis aux siens de passer en demi-finales. En zone mixte, le technicien était sur son petit nuage, convaincu par la prestation du PSG : « On a pris un but et on a gardé une mentalité intacte, on a continué à attaquer. On a tout fait pour être meilleur que le Barça et tout a changé avec le carton rouge. » Une supériorité numérique qui a permis à ses joueurs de se libérer : « À partir de là, on a joué contre une équipe en infériorité numérique, c’était plus compliqué pour eux et les joueurs ont joué avec beaucoup de caractère, d’envie, d’enthousiasme. »

Satisfait par la performance collective et par les matchs de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, il a aussi tenu à souligner la prestation individuelle du deuxième buteur du soir, Vitinha, qui plane ces dernières semaines. « Je voudrais parler de Vitinha parce qu’il a lutté, il s’est battu, il a de la qualité sur ses passes, son but », s’est enflammé un coach décidément fan. Et ça tombe bien, parce que l’amour est réciproque, en témoigne la sortie du Portugais après la rencontre : « Le coach a dit qu’on allait gagner avec le mental et on l’a fait. Il est incroyable, il nous apporte beaucoup dans la tactique et mentalement. La façon dont il nous fait croire qu’on peut le faire, c’est incroyable, il a beaucoup de mérite dans cette qualification. »

Ça, ce n’est pas de l’amour vache !

