Luis Enrique : « C’est un mercato exceptionnel »

Plus heureux que son confrère lillois.

A la veille d’aller défier l’ogre lyonnais dans le formidable outil, Luis Enrique est revenu sur son vendredi soir chargé, avec la signature de Randal Kolo Muani au bout du suspense, pour conclure un mercato XXL pour le PSG. « C’est clair que je suis satisfait. C’est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. C’est un grand plaisir d’avoir deux joueurs de top niveau à chaque poste. »

La nouvelle densité de titulaires en puissance devrait causer quelques soucis à l’Espagnol, qui s’en est sorti par une pirouette rhétorique lorsque le statut de remplaçant de Gonçalo Ramos a été abordé : « Remplaçant? Vous pensez? Vous ne me connaissez pas encore, visiblement. Je veux 20 titulaires. Pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou même 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n’existe pas. »

Même pour Layvin Kurzawa ?

Randal Kolo Muani, puisqu'il devait en être ainsi