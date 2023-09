Le coup de gueule de Paulo Fonseca après le mercato

La langue de bois ? Connaît pas.

Le mercato estival a fermé ses portes cette nuit, et Paulo Fonseca n’a pas eu le cadeau qu’il attendait. L’entraîneur portugais du LOSC l’a fait savoir en conférence de presse, ce samedi : « Je suis vraiment déçu. Nous sommes peut-être l’unique équipe de Ligue 1 et peut-être l’unique équipe en Coupe d’Europe avec seulement un attaquant. C’est difficile ». Avec le seul Jonathan David pour animer la pointe de son attaque dans son effectif, on peut dire que le choix est limité pour le Portugais, qui s’inquiète de la forme physique de son buteur canadien.

« Jonathan a parcouru 17 km lors du dernier match. C’est difficile de l’avoir dans les mêmes conditions pour le match de demain. On doit être réaliste et je dois parler avec honnêteté. Nous n’avons pas les capacités de battre les autres équipes, d’avoir les mêmes objectifs qu’elles. Je ne veux pas parler de Monaco, de Rennes, de Marseille… Mais les autres équipes… Reims a dépensé 50-60 millions. Strasbourg a des investissements différents des nôtres… », a avoué Fonseca. Avant de conclure : « Je comprends que le club ait des limites mais on doit être réaliste. On n’a pas les mêmes conditions que les autres clubs. »

Fallait pas virer Mohamed Bayo, Paulo.

