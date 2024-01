Luis Enrique, avant Revel : « On le prend comme un match de Ligue 1 »

Revel peut serrer les fesses.

Le Paris Saint-Germain va se rendre à Castres avec un groupe très remanié ce dimanche en Coupe de France. Beaucoup de jeunes, dont Ethan Mbappé, y sont présents, et de nombreux habitués sont absents : Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez… Pour autant, Luis Enrique a été clair en conférence de presse ce samedi, il n’est pas question de prendre ce rendez-vous à la légère : « Ils ne sont pas professionnels, ils sont amateurs mais ils sont premiers dans leur ligue. Ce type de match, si on ne le prépare pas bien, peut mal tourner, et on ne veut pas cela. On veut bien jouer. On le prend comme un match de Ligue 1, avec envie. »

🆗📄 Le groupe parisien pour #USRPSG ce dimanche en 32èmes de finale de la Coupe de France. #CDF pic.twitter.com/KuN7zVDGW1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2024

Et l’Espagnol veut aussi écarter la possibilité de jouer avec le frein à main pour éviter les bobos : « La blessure fait partie du sport de haut niveau. On ne peut pas le prévenir et c’est faux de dire que c’est face à un adversaire comme celui de demain qu’on risque davantage de se blesser. Le sport santé, c’est faire du running ou jouer avec ses amis. Là, c’est du sport de haut niveau. On a mal aux genoux, aux hanches, on a de l’arthrose. » Côté terrain, on pourrait voir Keylor Navas de retour dans les cages parisiennes, puisqu’Arnau Tenas manque lui aussi à l’appel.

Malheureusement pour Cyril Garcia, il ne pourra donc pas se frotter à toutes les stars du PSG ce dimanche.

