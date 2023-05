L’UEFA veut délocaliser la finale de Ligue des champions au Portugal

Jamais deux sans trois.

Selon le Daily Mail, l’UEFA aurait entamé des discussions afin de délocaliser la finale de Ligue des champions à Lisbonne. Initialement prévue à Istanbul, elle pourrait finalement se jouer au Portugal à cause des troubles civils causés par l’élection présidentielle en Turquie. Cependant, l’instance reste réticente à cette idée, puisque cet événement a déjà été déplacé à deux reprises d’Istanbul, à cause du Covid en 2020 et 2021. Selon les informations du Mail Sport, une approche informelle aurait été faite auprès de la Fédération portugaise de football, intervenue pour les deux finales à Lisbonne et Porto.

Les résultats de l’élection turque tomberont le 28 mai, deux semaines avant la finale, ce qui pourrait pousser l’UEFA à prendre une décision tardive quant à l’emplacement du match. Pour l’instant, il n’est pas prévu de le déplacer, mais c’est une mesure de précaution pour éviter un incident ressemblant à celui de l’an passé au Stade de France.

Mais que tout le monde se rassure : cette année, Gérald Darmanin ne sera pas de la fête. Youpi.

