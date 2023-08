L’UEFA s’oppose au temps additionnel rallongé

Il se passe déjà bien assez de choses en 90 minutes quand le Real Madrid joue en Ligue des champions.

Pour augmenter le temps de jeu effectif des championnats européens, l’IFAB, l’organe qui gère les règles du football, a décidé d’inscrire dans la récupération du temps perdu suite à la célébration des buts dans le temps additionnel. Depuis le début de saison, la Ligue 1 et la Premier League ont bien appliqué les consignes avec un allongement conséquent de ce temps additionnel au terme de chaque période. De Laurent Blanc à Rodri, beaucoup d’acteurs se sont plaints de ces rencontres à rallonge évidemment épuisantes. Face à ces critiques, Zvonimir Boban, directeur du football de l’UEFA, a annoncé dans les colonnes du Guardian que les compétitions régies par l’instance ne seront pas touchées par cette innovation.

Le Croate a indiqué que cela s’apprête plus à une « tragédie » qu’à des minutes de bonheur en plus. « Maintenant, nous ajoutons probablement six ou sept minutes de plus par match : c’est presque 500 minutes de plus par saison. Cela représente six matchs. C’est fou. C’est trop et nous ne le ferons pas. Nous suivrons nos directives », a annoncé Zvonimir Boban. Dans le même temps, la réforme de la Ligue des champions prévue en 2024, fera passer la compétition de 125 à 189 rencontres.

Et là, ça fait beaucoup de minutes à décompter.