L’UEFA réforme la C1 féminine et annonce une C2

L’essor continue.

Alors que la Ligue des champions masculine changera de format dès la saison prochaine, il en sera de même pour la version féminine, dès 2025-2026. C’est l’UEFA qui l’a annoncé ce samedi, avec une nouvelle C1 ouverte à 18 équipes, contre 12 actuellement. L’instance a également annoncé le lancement d’une seconde compétition européenne féminine de clubs. Les détails seront dévoilés le 4 décembre prochain.

🚀 The women's club competition landscape is evolving!

Today, the UEFA Executive Committee announced: – A new format for the UEFA Women's Champions League – A brand new second club competition for the 2025/2026 season.

Full details to be announced on 4 December: ⤵️#UWCL

— UEFA (@UEFA) December 2, 2023