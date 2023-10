Lucas Hernandez : « Si tu ne mets pas l’impact, tu finis avec un résultat comme ça »

Le néant.

Le PSG a pris une claque mercredi à St James’ Park, balayé par Newcastle (4-1). Les Magies ont cadré huit frappes, contre seulement deux pour les Parisiens, en difficulté dans tous les domaines ce soir. Le buteur Lucas Hernandez, qui a sauvé l’honneur alors que Newcastle menait déjà 3-0, s’est présenté la tête basse au micro de Canal+ : « On savait que ce ne serait pas un match facile. C’est la Ligue des champions. Si tu ne mets pas le rythme, l’impact sur le terrain, tu finis avec un résultat comme ça. »

Le défenseur regrette que son équipe n’ait pas su répondre alors qu’elle savait ce qui l’attendait : « C’est à nous de changer, d’entrer dès le début avec plus d’agressivité. On savait qu’ils allaient presser haut dès le début. C’est à nous de savoir bien gérer les temps faibles et les temps forts. (…) Aujourd’hui, ça n’a pas marché. »

Il pourra toujours se consoler si l’OM gagne jeudi.