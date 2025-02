Lucas Hernández révèle le sexe de son enfant en tirant un penalty au Parc des Princes

Casse la démarche comme Samueeel…

Un nouveau joueur de foot professionnel vient de céder à la mode des « gender reveal » au travail. Après Mattia Zaccagni (Lazio) sur sa pelouse et plus récemment Muhannad Shanqeeti (Al-Ittihad) dans son vestiaire, c’est au tour de Lucas Hernández d’y aller de son petit numéro, pour dévoiler le sexe de son futur enfant avec sa compagne Victoria Triay. Au programme, des ballons accrochés le long des poteaux, un maillot bleu et rose dans le filet et des feux d’artifice. Le tout dans un Parc des Princes rien qu’à eux.

Pour révéler le genre de ce qui sera son troisième enfant, Lucas Hernandez a dû marquer un penalty. Le plus important de sa carrière sans doute. Au moment du but, des fumées roses sont sorties derrière le but… c’est une fille qu’attend le couple Hernández ! Baggy « extra-gelar » en guise d’outfit, l’international français nous a délecté d’une réaction remplie de joie, pour finir sa course dans les bras de sa femme.

𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗙𝗜𝗟𝗟𝗘 🥳🌸🧑‍🧑‍🧒 Quand Lucas Hernandez apprend le sexe de son enfant en marquant un but au Parc des Princes. 😁 Génial ! Félicitations. 👏👏👏 📲 Instagram pic.twitter.com/u32BrTSSvo — Actu Foot (@ActuFoot_) February 16, 2025

Imaginez juste s’il l’avait raté…

