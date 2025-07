Lucas Hernandez annonce vouloir rester au Paris Saint-Germain

Le rôle de remplaçant le comble de bonheur.

Arrivé en 2023 en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez s’est bien intégré sous les couleurs parisiennes avant de sortir du onze à cause d’une rupture des ligaments croisés et de se faire gentiment mais sûrement pousser sur le banc par Willian Pacho.

L’Équatorien qui a deux Lucas Hernandez dans chaque jambe est devenu un incontournable de Luis Enrique, obligeant le frère de Theo à être utilisé à temps partiel. Le défenseur de 29 ans s’est habitué à ce petit train-train quotidien, si bien que l’international français a réaffirmé sa volonté de rester malgré les rumeurs qui annonçait un possible départ.

« J’évoluerai au PSG la saison prochaine »

« Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j’aurais demandé à partir du PSG si mon statut n’évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir, et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris Saint-Germain à chaque fois que le coach m’en donnera l’occasion », a-t-il affiché sur sa story Instagram. Il n’ira donc pas rejoindre son frère, parti s’exiler en Arabie saoudite à un an de la Coupe du monde.

Les pétrodollars, il y en a aussi à Paris.

