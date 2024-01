Luca Zidane : « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM »

De toute façon, Gennaro Gattuso n’a plus peur de Zinédine Zidane depuis 18 ans.

Un enfant ne devrait pas dire ça. Alors que Zinédine Zidane se la coule douce depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, son fiston Luca a relancé le feuilleton Zizou à l’OM dans une interview accordée à la chaîne YouTube Carré, ce mercredi 17 janvier.​ Même si les propriétaires qataris du PSG ont essayé de s’attacher les services de Zizou plusieurs fois, son deuxième fils, gardien de but d’Eibar (D2 espagnole) a ouvert la porte à une potentielle arrivée de ZZ à l’Olympique de Marseille : « Ce n’est pas tabou de parler de mon père à l’OM, mais on n’en parle pas trop, il prendra sa décision lui-même concernant le futur club qu’​il entraînera. Mais le voir au PSG, c’est un peu plus compliqué. »

Né à Marseille, le portier franco-espagnol reconnaît que le club de cœur de la famille Zidane, c’est l’OM : « Marseille, c’est notre ville. L’OM, c’est notre club. On est marseillais et tous supporters de l’Olympique de Marseille dans la famille. » Champion d’Europe avec la sélection française des moins de 17 ans, en 2015, Luca Zidane, qui n’a jamais joué dans un club français, avoue d’ailleurs ne pas fermer la porte à une future expérience dans l’Hexagone.

On parle du projet Mbappé, mais celui qu’il faut suivre, c’est le projet Zidane.

