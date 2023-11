L’Olympique lyonnais condamné pour discrimination sexuelle

Décidément, l’OL est au cœur de l’actu.

Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné ce jeudi l’Olympique lyonnais pour « discrimination sexuelle ». Cette décision fait suite à la poursuite du club en 2019 par une ancienne jeune joueuse du centre formation du club rhodanien. Cette dernière, écartée du centre de formation un an après avoir intégré l’équipe pour des raisons injustifiées et extrasportives, a dénoncé une différence de traitement du fait de son sexe. La justice a tranché que ces faits étaient « établis ».

Considérée comme victime, la jeune femme, qui a également accusé de harcèlement sexuel son coach, lequel a depuis été condamné en octobre 2022 pour « atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans », touchera « 3000 euros en réparation de son préjudice moral » et « 500 euros en réparation de son préjudice résultant d’une perte de chance ». Selon des propos rapportés par L’Équipe, le tribunal estime qu’« il y a lieu (…) de considérer que la discrimination alléguée par Madame (…) est établie » et fondée sur le sexe, comme appuyé par le défenseur des droits. De son côté, le club s’est dit « très surpris de la décision qui nous reproche de ne pas avoir fait signer en 2017 une convention de formation à la joueuse, convention qui n’a été autorisée par arrêté ministériel qu’en juin 2023, et pour laquelle nous avons milité pendant plusieurs années ». L’Olympique lyonnais réfléchirait à faire appel de cette décision.

Affaire à suivre.