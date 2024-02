L’OL regrette l’absence des supporters marseillais pour l’Olympico

Prud’homme donne des conseils.

Alors que le deuxième (troisième si on compte le match rejoué) Olympico de la saison va se jouer ce dimanche à Lyon, le ministère de l’Intérieur avait pris ses précautions en interdisant aux supporters marseillais de se rendre dans la capitale des Gaules. Bien que les interdictions de déplacement deviennent de plus en plus courantes, celle-ci en particulier pouvait faire sens après les actes du match aller à Marseille (caillassage de bus lyonnais, blessures de Fabio Grosso, entraîneur de l’OL à ce moment, signes racistes dans le parcage visiteur…)

« Nous devons tous être irréprochables » 🎙 @LaurentPrudhom s’est exprimé sur le contexte sécuritaire de la rencontre #OLOM ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2024

Le directeur général de l’Olympique lyonnais, Laurent Prud’homme a, lui, éclairci sa position dans un communiqué posté sur le site du club : « On regrette l’absence de supporters marseillais. Il y a eu un arrêté préfectoral et c’est dommage. Si c’est en lien avec ce qu’il s’est passé au match aller, je ne vois pas le rapport. » Le DG de l’OL prend du recul sur ce cas de figure particulier et affirme : « Je ne pense pas qu’on puisse endiguer les violences en empêchant les spectateurs de venir voir un match. »

Cela ne devrait pas empêcher l’arrêté d’être maintenu pour ce dimanche.

Incidents OM-OL : Un supporter marseillais prend une simple amende pour un fumigène lancé sur un car