S’abonner au mag

ACTU MERCATO

L’OL prête son défenseur latéral Saël Kumbedi à Wolfsburg, en Bundesliga

TJ
L&rsquo;OL prête son défenseur latéral Saël Kumbedi à Wolfsburg, en Bundesliga

Pénurie de défenseurs à Lyon.

L’OL doit vendre, et récupère de l’argent là où il le peut. Ce jeudi, les dirigeants lyonnais sont parvenus à récupérer un million d’euros via le prêt payant de Saël Kumbedi, envoyé du côté de Wolfsburg pour le reste de la saison. Lyon ne serait d’ailleurs pas contre de le vendre, en incluant une option d’achat à hauteur de six millions d’euros avec deux de bonus et un intéressement de revente à hauteur de 10% pour son latéral droit de 20 ans.

Pas fermé à une vente définitive de Kumbedi, l’OL doit maintenant se renforcer sur le côté droit de sa défense. Dans son effectif, il ne compte plus qu’Ainsley Maitland-Niles de formé à ce poste. De son côté l’international espoirs français rejoint les rangs des Wölfe, qui ont bien entamé leur saison en Bundesliga en s’imposant 1-3 sur la pelouse d’Heidenheim.

Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine