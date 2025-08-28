L’OL prête son défenseur latéral Saël Kumbedi à Wolfsburg, en Bundesliga

Pénurie de défenseurs à Lyon.

L’OL doit vendre, et récupère de l’argent là où il le peut. Ce jeudi, les dirigeants lyonnais sont parvenus à récupérer un million d’euros via le prêt payant de Saël Kumbedi, envoyé du côté de Wolfsburg pour le reste de la saison. Lyon ne serait d’ailleurs pas contre de le vendre, en incluant une option d’achat à hauteur de six millions d’euros avec deux de bonus et un intéressement de revente à hauteur de 10% pour son latéral droit de 20 ans.

✍ Saël Kumbedi est prêté à Wolfsburg avec option d’achat 🔴🔵 Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière en Bundesliga 💪 📄 Le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2025

Pas fermé à une vente définitive de Kumbedi, l’OL doit maintenant se renforcer sur le côté droit de sa défense. Dans son effectif, il ne compte plus qu’Ainsley Maitland-Niles de formé à ce poste. De son côté l’international espoirs français rejoint les rangs des Wölfe, qui ont bien entamé leur saison en Bundesliga en s’imposant 1-3 sur la pelouse d’Heidenheim.

Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa