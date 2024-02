L’OL mathématiquement qualifié pour les play-offs en D1 Arkema

La conférence Est a son premier qualifié.

Ce dimanche, l’Olympique lyonnais a lâché ses premiers points en D1 Arkema face au Paris Saint-Germain (1-1), après quatorze victoires consécutives. Un revers anecdotique pour les Fenottes, qui assurent mathématiquement leur ticket pour les play-offs en fin de saison régulière. Avec 43 points, l’OL finira quoi qu’il arrive dans les quatre premières places ; Montpellier, quatrième avec 22 points, ne pouvant d’ores et déjà plus leur passer devant en raison des confrontations directes.

Cette saison marque pour la première fois l’instauration de play-offs au sein de l’élite du football féminin français. Une formule qui prévoit, à l’issue des 22 journée de championnat, des demi-finales, une petite finale et une finale au mois de mai prochain. Le PSG et le Paris FC, deuxième et troisième, sont actuellement en bonne posture pour se qualifier.

Vivement la finale OL-PSG.

Inter, Leverkusen, Real, Liverpool : un week-end d'indétronables