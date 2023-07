L’OL ferme la porte à Bradley Barcola

Même pas peur.

Malgré l’épée de Damoclès qui plane au-dessus de l’Olympique lyonnais pour des raisons financières, les dirigeants du club ne sont pas prêts à brader leurs joueurs. Alors que Jean-Michel Aulas prévoyait de se séparer de ses meilleurs éléments et en avait fait part à la DNCG, son successeur John Textor ne voit pas la situation du même œil. Parmi les Lyonnais susceptibles de ramener un peu d’argent dans les caisses, Bradley Barcola est annoncé avec insistance vers le Paris Saint-Germain. Hors de question pour le dirigeant lyonnais : « Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie. » En plus de Barcola, Castello Lukeba était en effet estimé à 40 millions d’euros par l’ancien président historique de l’OL. Mais malgré l’intérêt du RB Leipzig, le défenseur central devrait finalement rester dans son club formateur.

Interrogé par L’Équipe, Santiago Cucci, président exécutif des Gones, a insisté sur la volonté de garder plusieurs joueurs au sein de l’effectif : « Nous allons prendre en compte ce contexte exceptionnel et construire une équipe la plus performante possible. Nous avons un effectif solide avec des joueurs clés. »

Quid de Rayan Cherki ?

En ignorant les promesses de vente d'Aulas, John Textor a placé l'OL dans le viseur de la DNCG