L’OL a été le club le plus dépensier cet hiver en Europe, la Ligue 1 devant la Premier League

La Ligue 1 est enfin en tête d’un classement.

Le mercato hivernal a pris fin ce jeudi soir dans les grands championnats européens. Et c’est la France qui caracole en tête des ligues les plus dépensières. Les dix-huit clubs de Ligue 1 ont investi près de 191 millions d’euros lors du mois de janvier, plus que n’importe quel pays dans le monde. L’Angleterre et l’Italie complètent le podium, tandis que la Liga et la Bundesliga n’ont même pas dépassé la barre des 100 millions d’euros dépensés.

Du côté des clubs, c’est là encore un club tricolore qui a le plus mis la main au portefeuille. L’Olympique lyonnais a payé un peu plus de 50 millions pour six joueurs, auquel aurait presque pu s’ajouter le transfert de Saïd Benrahma. Cette période de transferts a en fait été extrêmement calme, les cinq grands championnats ayant dépensé à peine la moitié du total de l’hiver 2023. L’Arabie saoudite a aussi revu ses ambitions à la baisse par rapport à l’été dernier, avec un mercato extrêmement minimaliste.

La France, seul pays à résister à l’inflation.

Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono de l'Olympico (+100€ de Bonus offerts en CASH)