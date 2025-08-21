S’abonner au mag
Liverpool privé de Jeremie Frimpong pour quelques semaines

Liverpool privé de Jeremie Frimpong pour quelques semaines

Clim à Liverpool.

Recruté 40 millions d’euros pendant le mercato par Liverpool, Jeremie Frimpong vit une entrée en matière contrastée avec les Reds. Dès ses débuts en match officiel contre Crystal Palace pour le Community Shield, le Néerlandais avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs avant de sortir sur blessure contre Bournemouth en Premier League vendredi dernier.

Une petite absence à digérer

Avant la deuxième journée du championnat contre Newcastle, Arne Slot a indiqué ce jeudi que son latéral droit sera au moins absent jusqu’à mi-septembre. « L’équipe médicale avait raison de me dire qu’il fallait le sortir au dernier match. C’était une bonne décision de le remplacer, sinon il aurait peut-être été absent plus longtemps », a précisé le technicien néerlandais.

Selon le coach des Reds, le nouveau latéral de Liverpool devrait revenir sur les terrains après la première trêve internationale de la saison, prévue début septembre. Pour le remplacer, sa doublure sur le côté droit, Conor Bradley, est de retour de blessure.

Il sera de retour pile pour la Ligue des champions, le petit malin.

