Lionel Messi n’a pas renoncé au Mondial 2026

Le roi sera peut-être là pour défendre sa couronne.

À l’été 2026, l’Argentine remettra son titre planétaire en jeu à l’occasion de la 23e édition de la Coupe du monde, qui se tiendra au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Un rendez-vous sur lequel Lionel Messi n’a pas encore fait une croix, même s’il ira alors sur ses 39 ans. « Je ne dis pas à 100% que je n’y serai pas, car tout peut arriver », a déclaré l’octuple Ballon d’or, à l’occasion d’un entretien diffusé sur la plateforme Star+.

¡NO HAY APURO, CAPITÁN! 🙏 🇦🇷 Lionel Messi volvió a hablar de su futuro en la Selección Argentina, sobre todo en el Mundial de 2026, ya que todos sus fanáticos y hasta sus propios compañeros mantienen las esperanzas de verlo representar la celeste y blanca en Estados Unidos,… pic.twitter.com/XTQ9dzTXz6 — TyC Sports (@TyCSports) December 1, 2023

« C’est une réalité, je vais arriver à un âge où je ne pourrai normalement pas jouer la Coupe du monde, et c’est pourquoi j’ai dit que je pensais que je n’irai pas », a concédé l’ancien Barcelonais. Avant d’ajouter : « Maintenant, je veux être ici (avec la sélection argentine, NDLR) plus que jamais, parce qu’après avoir passé tant d’années à souffrir, aujourd’hui nous vivons un moment spécial avec l’équipe nationale, et je veux en profiter. » Rappelons que La Pulga a déjà participé à cinq phases finales du Mondial depuis le début de sa carrière. Il établirait un record absolu en cas de présence en Amérique centrale et du Nord, dans un peu moins de trois ans.

En plus, Mesi est déjà sur place, puisqu’il joue désormais à l’Inter Miami. Malin.

Le Mali termine troisième de la Coupe du monde U17