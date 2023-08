L’Inter Miami pourrait être invité à jouer la Copa Libertadores

Un carton d’invitation ?

Selon certains médias américains dont TyC Sports, l’Inter Miami, club qui compte dans ses rangs Lionel Messi et Sergio Busquets, pourrait être prochainement invité à jouer la Copa Libertadores. Même si cette information est à prendre au conditionnel, car toujours selon TyC Sports cette intégration est impossible à moyen terme. Mais Claudio Tapia, président de la Fédération et de la Ligue argentine, et Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL, font tout pour que ce projet prenne forme.

S’il venait à ne pas se réaliser, un autre tournoi pourrait voir le jour, à quatre équipes entre le vainqueurs de la Ligue des champions de la Concacaf, celui de la Leagues Cup (compétition rassemblant des clubs américains et mexicains), celui de la Copa Libertadores et celui de la Copa Sudamericana (équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud).

