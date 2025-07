L’Inter Miami de Messi chute lourdement après cinq victoires de rang

Miami cale.

Fin de série pour la bande de Lionel Messi. Après cinq victoires d’affilée en MLS, l’Inter Miami est tombé de haut dans la nuit de mercredi à jeudi, balayé 3-0 sur la pelouse du FC Cincinnati. Une claque nette, sans bavure, face à une équipe de l’Ohio qui n’a pas tremblé une seconde.

Lionel Messi, auteur d’un doublé lors de chacune des cinq dernières journées (face à Nashville, New England, Columbus et deux fois Montréal), n’a cette fois-ci jamais trouvé la faille. Peu inspiré, comme son complice Luis Suárez, lui aussi fantomatique. En face, Cincinnati a rapidement mis les choses au clair, avec une frappe enroulée de Gerardo Valenzuela dès la 13e minute.

Cinquième au classement

Le Brésilien Evander, lui, a plié l’affaire après la pause avec un doublé express (50e et 70e). Ses 14e et 15e buts cette saison en MLS. Soit autant que son record établi avec Portland l’an passé, et à une seule unité de Messi au classement des buteurs. Le champion du monde argentin va devoir se retrousser les manches pour décrocher le titre de meilleur buteur qu’il rêve d’obtenir (c’est pas comme si ça lui manquait).

Evander scores for the 5th-straight game 🔥@fccincinnati takes a 2-0 lead over Inter Miami. pic.twitter.com/u4ty1GnNJp — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2025

À noter que Miami a aussi perdu son gardien titulaire, l’Argentin Oscar Ustari, sorti blessé dès la 25e minute. Une soirée noire sur toute la ligne, donc. Grâce à ce succès, Cincinnati, deuxième à l’Est, reste au contact du leader Philadelphia, qui ne le devance que d’un point. De son côté, le Miami de Javier Mascherano, invaincu en championnat depuis le 18 mai, glisse à la cinquième place, désormais à sept longueurs de son bourreau du soir.

Un sacré air du Barça 2020 dans cette équipe.

