Ligue des nations : une liste de l’Italie provisoire en attendant les joueurs de l’Inter

Rappel des scores.

Devant disputer le Final Four de la Ligue des nations, Roberto Mancini a dévoilé sa liste, ce lundi soir. Toutefois, cette dernière pourrait être amenée à évoluer. En effet, contrairement à ce qui a été communiqué dans la matinée de ce mardi 30 mai, la composition de ce groupe demeure de l’ordre du provisoire et vaut surtout pour le stage de préparation. Si l’on retrouve bel et bien les Parisiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti, le sélectionneur italien a dû composer avec la contrainte des finales des compétitions européennes.

Ainsi, des joueurs de l’Inter Milan comme Nicolò Barella, Alessandro Bastoni ou Federico Dimarco, devant disputer la finale de la Ligue des champions le 10 juin prochain, restent à la disposition du club nerazzurro. Ils pourraient par la suite rejoindre la sélection devant jouer la phase finale de la Ligue des nations. La Nazionale défiera l’Espagne le 15 juin et le vainqueur entre les Pays-Bas et la Croatie en cas de succès, le 18.

Barella, le vrai goût de l’Italie