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Slot pense que le PSG craint (un peu) Liverpool

TM
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Slot pense que le PSG craint (un peu) Liverpool

L’autopersuasion. Après la qualification de Liverpool à la suite de son large succès face à Galatasaray à Anfield (4-0), Arne Slot, l’entraîneur des Reds, s’est rapidement projeté sur les quarts de finale qui l’attendent face au Paris Saint-Germain. Selon le technicien néerlandais, qui n’est donc pas l’assistant de Tottenham, le club de la capitale n’est pas forcément ravi de croiser la route du champion d’Angleterre en titre.

Une revanche à prendre

« La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l’extérieur et avons perdu aux tirs au but, s’est remémoré Slot au micro de TNT Sports. Ils n’ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous. » Champions d’Europe en titre, les Parisiens sont parvenus à éliminer les quatre dernières équipes anglaises qu’ils ont affrontées en phase à élimination directe de C1 (Liverpool, Aston Villa, Arsenal et Chelsea cette saison).

Attention tout de même au réveil du pharaon.

Les dates de la confrontation entre le PSG et Liverpool déjà connues

TM

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