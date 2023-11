Ligue des champions : le point sur les qualifiés

L’étau se ressert.

Alors qu’il ne leur reste qu’une ou deux journées, à disputer, plusieurs écuries de cette Ligue des champions 2023-2024 savent déjà de quoi sera fait leur futur européen. Au rayon des bons élèves, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone permettent à l’Espagne de s’offrir un sans faute avant même la dernière journée de cette phase de poules. Parmi les autres qualifiés de ce mardi soir, on retrouve Dortmund, Leipzig, malgré sa défaite, et la Lazio. Pendant que Feyenoord et les Young Boys se sont eux assurés une place en Ligue Europa, d’autres, comme Antwerp, l’Étoile rouge et le Celtic n’ont d’ores et déjà plus rien à jouer.

Si plus aucun suspense ne demeure dans les groupes E et G, ce n’est pas le cas des poules F – celle du PSG – et H. Dans celle du club de la capitale, trois équipes – les Parisiens donc mais aussi Newcastle et Milan – peuvent encore rêver d’accéder aux huitièmes. Dans la dernière, derrière le FC Barcelone, Porto et Donetsk se joueront eux aussi un ticket pour les matchs à élimination directe dans quinze jours au stade du Dragon.

Voilà qui promet.