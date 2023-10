Ligue des champions féminine : le PFC et le PSG pas épargnés, Lyon s’en sort bien

Elles sont les meill-eures !

Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions féminine, et les clubs français n’ont pas été gâtés. En effet, seul Lyon s’en sort plutôt bien en héritant du Slavia Prague, de Brann et du St. Pölten. Un groupe abordable dont les Lyonnaises peuvent espérer sortir.

Pour les clubs parisiens, ce sera peut-être plus compliqué. Le PSG est ainsi dans la même poule que le Bayern Munich, l’AS Rome et l’Ajax Amsterdam, soit trois vainqueurs de leurs championnats nationaux l’an passé. Le Paris FC défiera Chelsea, le Real Madrid et les Suédois d’Häcken. Mais après leur exploit face à Wolfsburg, les filles de Sandrine Soubeyrand sont en droit de rêver.

🔒 The groups are SET 🔒 Bring on the action ⚽🔥#UWCLdraw pic.twitter.com/CRHbkQzYH2 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 20, 2023

Y’a plus qu’à.

Fabio Grosso vit mal sa relation à distance avec John Textor