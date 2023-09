Pourquoi beIN Sports ne pourra pas diffuser Young Boys-Manchester City

Shit, here we go again.

Co-diffuseur de la Ligue des champions, beIN Sports ne pourra pas retransmettre les rencontres des Young Boys de Berne cette saison. Le groupe a confirmé à So Foot qu’il avait reçu une injonction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) allant dans ce sens. En cause : le sponsor maillot du club helvète, Plus500, qui avait déjà privé beIN des matchs de l’Atalanta pendant six mois la saison dernière. La DGCCRF estime que l’affichage de la plateforme de trading sur les tuniques contrevient au « dispositif d’interdiction des publicités pour des contrats financiers risqués ». Une décision lourde de conséquences pour les fans puisque les Young Boys ont été placés dans le groupe du tenant du titre, Manchester City, avec Leipzig et l’Etoile rouge de Belgrade. beIN, qui devait diffuser 104 rencontres de Ligue des champions cette saison, ne pourra donc en offrir que 98 à ses abonnés.

De toute façon, le déplacement des Suisses à l’Etihad sera tellement violent qu’il aurait été interdit aux moins de 18 ans.

