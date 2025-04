Avant Arsenal-PSG, Vitinha admet être moins en forme

Droit dans ses bottes.

À la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris SG à l’Emirates Stadium, Vitinha a avoué en conférence de presse être en moins bonne forme qu’à l’accoutumée : « Oui, c’est vrai que je suis un peu moins bien, ça arrive, c’est humain, et je fais tout pour être mieux. Je ne suis pas inquiet, a déclaré l’international portugais. Mais je ne trouve pas de raison spécifique, je ne trouve pas que ce soit physique. C’est humain, parfois on est moins bien. Je vais tout faire demain (mardi) pour être à 100 % et aider l’équipe.»

Après cette confession aussi honnête que courageuse à quelques heures d’un match de cette importance, le milieu de terrain a assuré qu’avec ses partenaires, malgré la déroute face à Nice en championnat vendredi (1-3) ils n’étaient « pas inquiets, c’est le rêve de tout le monde de jouer ce type de match, on va être prêt à 1000 %. » Vitinha est ensuite revenu sur le rôle prépondérant de Luis Enrique dans sa progression : « Il m’a aidé d’un point de vue tactique, j’avais toujours l’impression de courir un peu partout. Il m’a parlé humainement aussi. Il est incroyable sur cet aspect. Il a confiance en moi et en mes collègues. Il nous permet d’augmenter notre niveau. »

Vrai reconnaît vrai.

